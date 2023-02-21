Бурнашев Никифор Дементьевич
Место рожденияУшаково
Дата рождения1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Бурнашев Дементий Семёнович
Ушаково
Рождение ребёнка
1680
Сын: Бурнашев Семён Никифорович
Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнашев Фёдор Никифорович
Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурнашев Яким Никифорович
Ушаково
Смерть
Неизвестно