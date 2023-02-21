Бурнашев Никифор Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашев Никифор Дементьевич

Место рождения

Ушаково

Дата рождения

1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Бурнашев Дементий Семёнович

Мать: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
1680

Сын: Бурнашев Семён Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашев Фёдор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ушаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурнашев Яким Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Ушаково
Смерть
Неизвестно
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