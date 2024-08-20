Качина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1891

Дочь: (Качина) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.03.1891

Сын: Качин Алексий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.06.1893

Дочь: (Качина) Марфа Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.09.1894

Дочь: (Качина) Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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