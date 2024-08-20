Качина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.02.1891
Дочь: (Качина) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.03.1891
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.06.1893
Дочь: (Качина) Марфа Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.09.1894
Дочь: (Качина) Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно