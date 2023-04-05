Никулин Василий Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Никулин Филип Радионович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Филиповна
Мать ребёнка: Лукерья (?) Сергеевна
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Мать ребёнка: Лукерья (?) Сергеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксинья Филиповна
Мать ребёнка: Лукерья (?) Сергеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Васса Филиповна
Мать ребёнка: Лукерья (?) Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья (?) Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно