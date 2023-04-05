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Никулин Василий Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Никулин Филип Радионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Филиповна

Мать ребёнка: Лукерья (?) Сергеевна

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Сын: Никулин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лукерья (?) Сергеевна

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксинья Филиповна

Мать ребёнка: Лукерья (?) Сергеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Васса Филиповна

Мать ребёнка: Лукерья (?) Сергеевна

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья (?) Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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