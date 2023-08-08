Бавыкин Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бавыкин Иван
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бавыкина Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бавыкина Акулина Филипповна
Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бавыкин Афанасий Филиппович
Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бавыкина Прасковья
Смерть
Неизвестно