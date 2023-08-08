Бавыкин Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавыкин Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бавыкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бавыкин Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья

Булановка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бавыкин Игнат Филиппович

Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья

Булановка, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бавыкина Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бавыкина Акулина Филипповна

Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бавыкин Афанасий Филиппович

Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бавыкин Яков Филиппович

Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бавыкин Иван Филиппович

Мать ребёнка: Бавыкина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бавыкина Прасковья

Смерть
Неизвестно
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