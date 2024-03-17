Семенов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1960

Дочь: Васильева-Семёнова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Семенова-Крутоярская Римма Петровна

Рождение ребёнка
03.05.1965

Дочь: Семенова-Николаева Алёна Александровна

Мать ребёнка: Семенова-Крутоярская Римма Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова-Крутоярская Римма Петровна

Смерть
Неизвестно
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