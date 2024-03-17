Семенов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1960
Дочь: Васильева-Семёнова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Семенова-Крутоярская Римма Петровна
Рождение ребёнка
03.05.1965
Дочь: Семенова-Николаева Алёна Александровна
Мать ребёнка: Семенова-Крутоярская Римма Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно