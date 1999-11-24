Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

д.Ново-Николаевка, Балахтинского района,Краснроярского края

Дата рождения

19.08.1928

Дата смерти

24.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928

Отец: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович

Мать: Тихонова (Петрова) Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ильина) Светлана Петровна

Отец ребёнка: Ильин Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Петр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955

Сын: Ильин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Ильин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Ильина) Роза Петровна

Отец ребёнка: Ильин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Петр Николаевич

Смерть
24.11.1999

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