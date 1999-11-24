Ильина (Тихонова) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияд.Ново-Николаевка, Балахтинского района,Краснроярского края
Дата рождения19.08.1928
Дата смерти24.11.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928
Отец: Тихонов Митрофан (Дмитрийдимитрий) (Дмитрий,Димитрий) Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ильина) Светлана Петровна
Отец ребёнка: Ильин Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Ильин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Ильина) Роза Петровна
Отец ребёнка: Ильин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Петр Николаевич
Смерть
24.11.1999