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Мавринъ Егоръ
Мавринъ Егоръ
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Древо
Место рождения
Орловка
Дата рождения
1791
Пол
Мужской
Отец
Мавринъ Иванъ
1769 г.р.
Мать
Маврина Авдотья Ильина
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Мавринъ Иванъ
Мать:
Маврина Авдотья Ильина
Орловка
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