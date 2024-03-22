Трифонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Александр

Трифонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина (Трифонова) Елена

Мать ребёнка: Трифонова (Кобзова) Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Трифонова (Кобзова) Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Трифонова (Кобзова) Надежда Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трифонова (Кобзова) Надежда Егоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.