Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаширин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Дмитриев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Александр Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван

Смерть
Неизвестно

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