Дмитриева (Шаширина) Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаширин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Александр Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Евгений Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван
Смерть
Неизвестно