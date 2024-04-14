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Поздняков Андрей

Место рождения

с. Верхневилюйск, Якутская АССР

Дата рождения

26.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1972

Отец: Поздняков Виктор

Мать: Ерина (Ерина) Зоя Владимировна

Образование
С 1979 по 1987
после 8 класса ушел
Образование
С 1987 по 1989
Уфимский строительный колледж
Образование
С 1989 по 1994
УГНТУ
Бракосочетание
23.01.1993

Жена: Карайчева (Карайчева) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
01.12.1994

Сын: Поздняков Роман

Мать ребёнка: Карайчева (Карайчева) Татьяна Владимировна

Образование
С 1996 по 1999
Московский университет потребительской кооперации
Рождение ребёнка
14.05.2000

Сын: Поздняков Владимир

Мать ребёнка: Карайчева (Карайчева) Татьяна Владимировна

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