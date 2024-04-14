Поздняков Андрей
Место рожденияс. Верхневилюйск, Якутская АССР
Дата рождения26.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1972
Отец: Поздняков Виктор
Образование
С 1979 по 1987
после 8 класса ушел
Образование
С 1987 по 1989
Уфимский строительный колледж
Образование
С 1989 по 1994
УГНТУ
Бракосочетание
23.01.1993
Рождение ребёнка
01.12.1994
Сын: Поздняков Роман
Мать ребёнка: Карайчева (Карайчева) Татьяна Владимировна
Образование
С 1996 по 1999
Московский университет потребительской кооперации
Рождение ребёнка
14.05.2000
Сын: Поздняков Владимир
Мать ребёнка: Карайчева (Карайчева) Татьяна Владимировна