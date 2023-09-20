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(дев.Корноухова) Людмила Александровна

Место рождения

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика

Дата рождения

14.07.1930

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1930

Отец: Корноухов Александр Андреевич

Мать: Корноухова (дев.Морокова) Мария Артемовна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
2012
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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