(дев.Корноухова) Людмила Александровна
Место рождения
Дата рождения14.07.1930
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1930
Рождение ребёнка
17.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2012