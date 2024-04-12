Абрамова (Трумпо) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Трумпо) Лидия

Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.01.1965

Сын: Абрамов Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Абрамов Юрий Алексеевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Юрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Похороны
Неизвестно
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
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