Абрамова (Трумпо) Лидия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Рождение ребёнка
31.01.1965
Сын: Абрамов Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Абрамов Юрий Алексеевич
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно