Петровский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровский Александр

Место рождения

Запорожье

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.?

Дочь: Стариченко Ольга Александровна

Мать ребёнка: Петровская Нина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Петровская Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Нина Петровна

Место жительства
Неизвестно
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