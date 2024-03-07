Муҳаммад Юнус бува — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муҳаммад Юнус бува

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муҳаммад Олим қори бува

Мать: Катта хотин Муҳаммад Олим қори бува

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маҳбубахон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манзурахон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муҳаммад Зиёд

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муҳаммад Исоқ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Муҳаммад Ғани (Абдуғани)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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