Анкудинов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1973
Дочь: Анкудинова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Анкудинова (Тычкина) Галина Степановна
Рождение ребёнка
05.05.1979
Сын: Анкудинов Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Анкудинова (Тычкина) Галина Степановна
Смерть
Неизвестно