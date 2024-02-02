Анкудинов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова (Тычкина) Галина Степановна

Рождение ребёнка
24.07.1973

Дочь: Анкудинова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Анкудинова (Тычкина) Галина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1979

Сын: Анкудинов Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Анкудинова (Тычкина) Галина Степановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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