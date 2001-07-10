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(Краснова) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.2001

Отец: Краснов Сергей Геннадьевич

Мать: Лариса Викторовна

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