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Шиширов Владимир Николаевич

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.02.1957

Дата смерти

?.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1957

Отец: Шиширов Николай Артемьевич

Мать: Яковлева Анастасия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1980

Дочь: Шиширова Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1982

Дочь: Петрова Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Владиславовна

Рождение ребёнка
16.04.1984

Сын: Шиширов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Владиславовна

Смерть
?.03.2019
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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