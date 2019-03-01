Шиширов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1957
Дата смерти?.03.2019
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1957
Отец: Шиширов Николай Артемьевич
Мать: Яковлева Анастасия
Рождение ребёнка
01.01.1980
Дочь: Шиширова Елена
Рождение ребёнка
27.12.1982
Дочь: Петрова Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Владиславовна
Рождение ребёнка
16.04.1984
Сын: Шиширов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна Владиславовна
Смерть
?.03.2019
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)