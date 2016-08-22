Сафарова (Мурзагулова) Разия Ахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафарова (Мурзагулова) Разия Ахметовна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

22.06.1952

Дата смерти

22.08.2016

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КФ
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Место
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Рождение
22.06.1952

Отец: Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Мать: Мурзагулова (Хусаинова) Роза Сафиулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.08.2016
Похороны
Неизвестно

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