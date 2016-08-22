Сафарова (Мурзагулова) Разия Ахметовна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения22.06.1952
Дата смерти22.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.08.2016
Похороны
Неизвестно