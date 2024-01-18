Щевьева Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щевьева Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Щевьев Алексей Павлович

Мать: Карпова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крестьянинова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Крестьянинов Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крестьянинов Федор Егорович

Отец ребёнка: Крестьянинов Егор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крестьянинов Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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