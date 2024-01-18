Щевьева Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Щевьев Алексей Павлович
Мать: Карпова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крестьянинова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Крестьянинов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крестьянинов Федор Егорович
Отец ребёнка: Крестьянинов Егор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно