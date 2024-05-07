Прокопенко (Полянская) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Алексей Александрович
Отец ребёнка: Прокопенко Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1988
Дочь: Прокопенко Ирина Александровна
Отец ребёнка: Прокопенко Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
13.01.1990
Дочь: Прокопенко Нина Александровна
Отец ребёнка: Прокопенко Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
21.04.2001
Дочь: Прокопенко Ольга Александровна
Отец ребёнка: Прокопенко Александр Сергеевич