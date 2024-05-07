Прокопенко (Полянская) Светлана 13.01.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокопенко (Полянская) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Алексей Александрович

Отец ребёнка: Прокопенко Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопенко Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
31.03.1988

Дочь: Прокопенко Ирина Александровна

Отец ребёнка: Прокопенко Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
13.01.1990

Дочь: Прокопенко Нина Александровна

Отец ребёнка: Прокопенко Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
21.04.2001

Дочь: Прокопенко Ольга Александровна

Отец ребёнка: Прокопенко Александр Сергеевич

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