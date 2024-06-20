Воротынцев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротынцев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воротынцева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротынцева Дарья

Рождение ребёнка
15.05.1935

Сын: Воротынцев Василий Федорович

Мать ребёнка: Воротынцева Дарья

Смерть
Неизвестно

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