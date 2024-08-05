Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Катерина Алексеевна
Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно