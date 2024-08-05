Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Степанович

Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Третьякова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Катерина Алексеевна

Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: (Третьякова) Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.