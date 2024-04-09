Анна Евдокимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Александр Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Василиса Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Аграфена Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Максим Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Михайлов
Смерть
1794