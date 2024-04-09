Анна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Евдокимова

Место рождения

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1774 г.р.
Около 1776 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Александр Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Василиса Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Аграфена Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Максим Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Михайлов

Смерть
1794

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