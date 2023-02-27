Рогозин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Рогозин Тимофей
Мать: (Рогозина) Акулина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Рогозин Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Рогозин Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Рогозин Никифор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Рогозин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Рогозин Андрей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1839