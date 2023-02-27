Рогозин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Рогозин Тимофей

Мать: (Рогозина) Акулина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Рогозин Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Рогозин Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Никифор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Рогозин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Рогозин Андрей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1839

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