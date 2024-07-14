Симак (Ляхова) Ксения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симак (Ляхова) Ксения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1994 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
29.08.2014

Муж: Симак Никита Андреевич

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симак Никита Андреевич

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симак Никита Андреевич

Балабаново, Боровский муниципальный район, Калужская область

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