Симак (Ляхова) Ксения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Бракосочетание
29.08.2014
Рождение ребёнка
12.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симак Никита Андреевич
Рождение ребёнка
18.06.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симак Никита Андреевич