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Ломако Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломако Фёдор

Мать: Шевченко Полина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломако Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Ломако Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломако Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Ломако Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломако Вера Васильевна

Мать ребёнка: Ломако Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломако Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ломако Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломако Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Ломако Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломако Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Ломако Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломако Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Ломако Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломако Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Ломако Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломако Галина

Смерть
Неизвестно

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