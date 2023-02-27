Ломако Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломако Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломако Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Ломако Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ломако Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломако Вера Васильевна
Мать ребёнка: Ломако Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломако Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ломако Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ломако Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломако Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Ломако Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ломако Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломако Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Ломако Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломако Галина
Смерть
Неизвестно