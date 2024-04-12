Пашкевич (Высотина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкевич (Высотина) Валентина Васильевна

Место рождения

Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.02.1932

Дата смерти

14.06.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932

Отец: Высотин Василий Иванович

Мать: Высотина Мария

Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.04.1954

Сын: Пашкевич Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Пашкевич Евгений Александрович

Черный Яр, Новолялинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашкевич Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Пашкевич Евгений Александрович

Смерть
14.06.1989
Кочево, Кочевский муниципальный район, Пермский край
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