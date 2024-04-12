Пашкевич (Высотина) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1932
Дата смерти14.06.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932
Отец: Высотин Василий Иванович
Мать: Высотина Мария
Рождение ребёнка
06.04.1954
Сын: Пашкевич Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Пашкевич Евгений Александрович
Черный Яр, Новолялинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашкевич Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Пашкевич Евгений Александрович
Смерть
14.06.1989
Кочево, Кочевский муниципальный район, Пермский край