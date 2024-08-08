Паймурзин Гавриил
Место рожденияЧувашско-Бурнаевское сельское поселение
Дата рождения1908
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Паймурзин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паймурзин Николай
Мать ребёнка: Паймурзина Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паймурзина Марфа
Рождение ребёнка
16.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паймурзина Марфа
Смерть
?.05.1942
Причина смерти: Пропал без вести