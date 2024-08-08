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Паймурзин Гавриил

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Место рождения

Чувашско-Бурнаевское сельское поселение

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Паймурзин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паймурзин Николай

Мать ребёнка: Паймурзина Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паймурзина Марфа

Рождение ребёнка
16.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паймурзина Марфа

Смерть
?.05.1942
Причина смерти: Пропал без вести

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