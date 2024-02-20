(Шемигон) Мария Григорьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения13.07.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1911
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 426-1-9, м/к 1911г.,лист16.зап-28
Крещение
17.07.1911
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Крестьяне сл.Кривая Лука : Быховец Захарий Дионисович и Ивана Супрунова жена Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно