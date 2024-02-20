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(Шемигон) Мария Григорьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.07.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1911

Отец: Шемигон Григорий Павлович

Мать: Шемигон Евдокия Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 426-1-9, м/к 1911г.,лист16.зап-28
Крещение
17.07.1911
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Крестьяне сл.Кривая Лука : Быховец Захарий Дионисович и Ивана Супрунова жена Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
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