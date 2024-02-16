Богданов Павел Селефонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Павел Селефонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Селефонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Павловна

Мать ребёнка: Богданова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Геннадий Павлович

Мать ребёнка: Богданова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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