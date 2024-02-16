Богданов Павел Селефонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Селефонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Павловна
Мать ребёнка: Богданова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Геннадий Павлович
Мать ребёнка: Богданова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Екатерина
Смерть
Неизвестно