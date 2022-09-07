Брызгалова (Орешкин) Галина Ивановна 1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брызгалова (Орешкин) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Брызгалов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Анатолий

Смерть
2016

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