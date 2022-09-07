Брызгалова (Орешкин) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Брызгалов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брызгалов Анатолий
Смерть
2016