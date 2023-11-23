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Радижевский Иоанн Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Герасим Семенович

Мать: Евдокия Гаврилова

Радижевский Иоанн Герасимович (1769 — 1834) Родился в семье священника села Введенского (на Печегде) РомановБорисоглебского уезда (1) Герасима Семеновича. С 1781 года обучался в Ярославской духовной с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Розова) Анна Алексеева

Образование
С 1781
обучался в Ярославской духовой семинарии
Работа или профессия
24.10.1792
рукоположен во священника к Ильинской церкви
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Радижевская) Клеопатра Иоаннова

Мать ребёнка: (Розова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1800

Сын: Стратилатов Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: (Розова) Анна Алексеева

Федор Иванович Стратилатов, 1800-, из духовного звания Ярославской губ., воспитывался с 1818 г. в М.-Х. академии, откуда в 1822 г. выпущен лекарем в Семеновский полк; в 1825 г. шт.-лекарем; в 1828 г. ... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Радижевская) Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: (Розова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Радижевская) Елизавета Иоаннова

Мать ребёнка: (Розова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Радижевская) Александра Иоаннова

Мать ребёнка: (Розова) Анна Алексеева

Смерть
1834

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