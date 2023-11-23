Радижевский Иоанн Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1769
Отец: Герасим Семенович
Мать: Евдокия Гаврилова
Радижевский Иоанн Герасимович (1769 — 1834) Родился в семье священника села Введенского (на Печегде) РомановБорисоглебского уезда (1) Герасима Семеновича. С 1781 года обучался в Ярославской духовной с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Розова) Анна Алексеева
Образование
С 1781
обучался в Ярославской духовой семинарии
Работа или профессия
24.10.1792
рукоположен во священника к Ильинской церкви
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Радижевская) Клеопатра Иоаннова
Мать ребёнка: (Розова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Стратилатов Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: (Розова) Анна Алексеева
Федор Иванович Стратилатов, 1800-, из духовного звания Ярославской губ., воспитывался с 1818 г. в М.-Х. академии, откуда в 1822 г. выпущен лекарем в Семеновский полк; в 1825 г. шт.-лекарем; в 1828 г. ... Показать все
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Радижевская) Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: (Розова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Радижевская) Елизавета Иоаннова
Мать ребёнка: (Розова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Радижевская) Александра Иоаннова
Мать ребёнка: (Розова) Анна Алексеева
Смерть
1834