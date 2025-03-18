Мозгов Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1923
Дата смерти11.06.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работал на току, потом на в мастерской.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
22.12.1941
приговорен к 7 годам ИТЛ
Рождение ребёнка
1949
Смерть
11.06.1990
Похороны
Неизвестно
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область