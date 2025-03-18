Мозгов Александр Ильич 24.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозгов Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1923

Дата смерти

11.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1923

Отец: Мозгов Илья Прохорович

Мать: Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мозгова) Татьяна Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал на току, потом на в мастерской.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мозгова) Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мозгова) Татьяна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мозгова) Татьяна Матвеевна

Работа или профессия
22.12.1941
приговорен к 7 годам ИТЛ
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Мозгова) Татьяна Матвеевна

Смерть
11.06.1990
Похороны
Неизвестно
Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область

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