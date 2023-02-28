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Ширяев Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширяев Иосиф Яковлевич

Мать: Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Иван Иванович

Мать ребёнка: Батищева Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Батищева Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
29.10.1952

Дочь: Ширяева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Батищева Варвара Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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