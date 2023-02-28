Ширяев Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ширяев Иосиф Яковлевич
Мать: Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Иван Иванович
Мать ребёнка: Батищева Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяев Юрий Иванович
Мать ребёнка: Батищева Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
29.10.1952
Дочь: Ширяева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Батищева Варвара Алексеевна
Смерть
Неизвестно