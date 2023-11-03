Дмитриев Филипп Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1866 ст.
Отец: Дмитрий Феодотов
Мать: Ефросиния Феодорова
Той же волости наследников Путятиновых деревни Мазельцево временнообязанный крестьянин Дмитрий Феодотов и законная его жена Ефросиния Феодорова, оба православные. Восприимниками были: Той же волости и... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дмитриева) Наталья Филлиповна
Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Давыдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дмитриева) Зоя Филлиповна
Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Давыдова
Бракосочетание
21.02.1888
Жених Ручьевской волости деревни Мазельцево крестьянина Дмитрия Федотова сын Филипп Дмитриев православного исповедания первым браком, 21 год Невеста Ручьевской волости деревни Мазельцево крестьянина к... Показать все
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Дочь: Вихрова Евдокия Филлиповна
Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Давыдова
Порховского уезда Ручьевской волости деревни Мезельцево крестьянин Филипп Димитриев и законная его жена Параскева Давыдова, оба православные Восприемники: Того же уезда и той же волости деревни Мазель... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1894 ст.
Дочь: (Дмитриева) Анна Филлипова
Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Давыдова
Порховского уезда Ручьевской волости деревни Мезельцево крестьянин Филипп Димитриев и законная его жена Параскева Давыдова, оба православные. Восприимники: Порховского уезда Ручьевской волости деревни... Показать все
Рождение ребёнка
24.01.1904 ст.
Сын: Дмитриев Василий Филлипов
Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Давыдова
Порховского уезда Ручьевской волости д. Мазельцево кр. Филипп Дмитриев и законная его жена Параскева Давыдова, оба православные Восприимниками были: Порховского уезда Ручьевской волости д. Мазельцево ... Показать все
Смерть
Неизвестно