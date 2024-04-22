Семухина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семухина Агафья

Место рождения

Семухина, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семухина, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1910

Дочь: Семухина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Семухин Макар

Семухина, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1922

Дочь: Новикова Александра Макаровна

Отец ребёнка: Семухин Макар

Семухина, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семухина Вера Ильинична

Отец ребёнка: Семухин Макар

Смерть
Неизвестно
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