Востриков Гаврил Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Вострикова) Минодора Гавриловна
Мать ребёнка: Вострикова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Вострикова) Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Вострикова Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно