Востриков Гаврил Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Гаврил Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Востриков Ефрем Гаврилович

Мать: Вострикова Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Вострикова) Минодора Гавриловна

Мать ребёнка: Вострикова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Вострикова) Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Вострикова Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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