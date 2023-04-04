Евдокия Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1846
Сын: Харченко Иван
Отец ребёнка: Харченко Павел Иванович
Преображенская церковь, Белая Церковь, Васильков, Киев, Украина
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Харченко Павел Иванович
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Харченко Алексей Павлович
Отец ребёнка: Харченко Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Харченко Павел Иванович
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Харченко Павел Иванович
Алесандрийск, Белоцерковская волость, Васильковский уезд, Киевская губерния