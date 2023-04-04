Евдокия Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1846

Сын: Харченко Иван

Отец ребёнка: Харченко Павел Иванович

Преображенская церковь, Белая Церковь, Васильков, Киев, Украина
Рождение ребёнка
1847

Сын: Харченко Илья Павлович

Отец ребёнка: Харченко Павел Иванович

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Харченко Алексей Павлович

Отец ребёнка: Харченко Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Харченко Семен Павлович

Отец ребёнка: Харченко Павел Иванович

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Харченко Тихон Павлович

Отец ребёнка: Харченко Павел Иванович

Алесандрийск, Белоцерковская волость, Васильковский уезд, Киевская губерния
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