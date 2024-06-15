Односторонцев Павел Иннокентьевич 1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Односторонцев Павел Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: Воронина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Любовь Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Односторонцева Людмила Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Односторонцев Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домышева Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Еффимова Зоя Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2005

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