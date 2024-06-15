Односторонцев Павел Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: Воронина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Любовь Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Односторонцева Людмила Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Односторонцев Владимир Павлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Еффимова Зоя Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2005