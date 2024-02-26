Валдаева (Сычкина) Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валдаева (Сычкина) Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Сычкин Еким

Мать: Сычкина Августа

Смерть
Неизвестно
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