Балуева (Клевакина) (Клевакина) Анфия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балуева (Клевакина) (Клевакина) Анфия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Клевакин Андрей Васильевич

Мать: Клевакина Прасковья Андроновна

Рождение ребёнка
30.07.1930

Сын: Балуев Александр Васильев

Отец ребёнка: Балуев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балуев Валентин Васильев

Отец ребёнка: Балуев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Балуев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балуев Василий

Смерть
2000
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