Балуева (Клевакина) (Клевакина) Анфия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
30.07.1930
Сын: Балуев Александр Васильев
Отец ребёнка: Балуев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Балуев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Балуев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балуев Василий
Смерть
2000