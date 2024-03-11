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Глазова Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Тряпкин Иван

Мать: Тряпкина Анна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Глазова Зина Александровна

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Глазов Станислав Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1943

Сын: Глазов Александр Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1945

Сын: Глазов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
10.10.1947

Сын: Глазов Константин Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Глазов Борис Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1951

Сын: Глазов Николай Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Глазов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Глазова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Глазова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1959

Сын: Глазов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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