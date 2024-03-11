Глазова Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Тряпкин Иван
Мать: Тряпкина Анна
Дочь: Глазова Зина Александровна
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич
Сын: Глазов Станислав Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич
Сын: Глазов Александр Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич
Сын: Глазов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич
Сын: Глазов Константин Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич
Сын: Глазов Борис Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич
Сын: Глазов Николай Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич
Сын: Глазов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич
Дочь: Глазова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич
Дочь: Глазова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич
Сын: Глазов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Глазов Александр Сергеевич