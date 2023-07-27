Балуев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1930
Сын: Балуев Александр Васильев
Мать ребёнка: Балуева (клевакина) Анфия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Балуева (клевакина) Анфия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Балуева (клевакина) Анфия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно