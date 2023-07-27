Балуев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балуев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1930

Сын: Балуев Александр Васильев

Мать ребёнка: Балуева (клевакина) Анфия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балуев Валентин Васильев

Мать ребёнка: Балуева (клевакина) Анфия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Балуева (клевакина) Анфия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балуева (клевакина) Анфия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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