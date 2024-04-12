Меншутин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
29.09.1881
Мать ребёнка: Меншутина Мария Ивановна
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меншутина Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно