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Меншутин Василий Васильевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Меншутин Василий Васильевич

Мать: Меншутина Аграфена Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1881

Сын: Меншутин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Меншутина Мария Ивановна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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