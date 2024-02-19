Matreninsky (Pisarev) Valentina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMatreninsky (Pisarev) Valentina

Matreninsky (Pisarev) Valentina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Pisarev Petr

Мать: Pisarev Ekaterina

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close