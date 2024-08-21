Фесько (Горелик) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесько (Горелик) Мария

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Горелик Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Николай

Отец ребёнка: Фесько Михаил

Упоминание
Неизвестно
Беларуский: Марыя Фесько
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фесько Михаил

Рождение ребёнка
19.02.1949

Дочь: Сазановец (Фесько) Екатерина

Отец ребёнка: Фесько Михаил

Рождение ребёнка
14.08.1955

Сын: Фесько Василий

Отец ребёнка: Фесько Михаил

Смерть
Неизвестно

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