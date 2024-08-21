Фесько (Горелик) Мария
Место рожденияБеларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Горелик Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Николай
Отец ребёнка: Фесько Михаил
Упоминание
Неизвестно
Беларуский: Марыя Фесько
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фесько Михаил
Рождение ребёнка
19.02.1949
Дочь: Сазановец (Фесько) Екатерина
Отец ребёнка: Фесько Михаил
Рождение ребёнка
14.08.1955
Сын: Фесько Василий
Отец ребёнка: Фесько Михаил
Смерть
Неизвестно