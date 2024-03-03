Ольков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения20.06.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1819
Отец: Ольков Петр Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1851
Дочь: Олькова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Олькова Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.06.1855
Сын: Ольков Петр Иванович
Мать ребёнка: Олькова Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.04.1857
Дочь: Олькова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Олькова Маремьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.06.1861
Мать ребёнка: Олькова Маремьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно