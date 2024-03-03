Ольков Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльков Иван Петрович

Ольков Иван Петрович

Место рождения

Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.06.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1819

Отец: Ольков Петр Игнатьевич

Мать: не указана

Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олькова Маремьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.01.1851

Дочь: Олькова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Олькова Маремьяна Тимофеевна

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
25.06.1855

Сын: Ольков Петр Иванович

Мать ребёнка: Олькова Маремьяна Тимофеевна

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
28.04.1857

Дочь: Олькова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Олькова Маремьяна Тимофеевна

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
03.06.1861

Сын: Ольков Антоний Иванович

Мать ребёнка: Олькова Маремьяна Тимофеевна

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.