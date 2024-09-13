Анна Борисова
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1795 В 1782 было 17 лет жена солдатка Выбыла
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Черепков Владимир Андреев
Отец ребёнка: Черепков Андрей Степанов
Пятиловка
РС 1858 Пятиловка умер в 1855 г, в 1850 было 48 лет 1802-1855 умер 14 мая В МК 1855 записано, что умер от натуральной смерти в возрасте 62 лет, поэтому возможно, родился в 1793 РС 1850 Был в бегах ... Показать все