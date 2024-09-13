Анна Борисова 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Борисова

Место рождения

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
РС 1795 В 1782 было 17 лет жена солдатка Выбыла
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепков Андрей Степанов

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Черепков Владимир Андреев

Отец ребёнка: Черепков Андрей Степанов

Пятиловка
РС 1858 Пятиловка умер в 1855 г, в 1850 было 48 лет 1802-1855 умер 14 мая В МК 1855 записано, что умер от натуральной смерти в возрасте 62 лет, поэтому возможно, родился в 1793 РС 1850 Был в бегах ... Показать все

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