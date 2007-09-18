Москвитина Надежда Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1929
Дата смерти18.09.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1953
Дочь: Садреева Таисия Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москвитин Владимир Иванович
Смерть
18.09.2007