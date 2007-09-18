Москвитина Надежда Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвитина Надежда Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1929

Дата смерти

18.09.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1953

Дочь: Садреева Таисия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москвитин Владимир Иванович

Смерть
18.09.2007

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