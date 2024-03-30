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Аревян Армен Рубенович
Аревян Армен Рубенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1972
Пол
Мужской
Отец
Аревян Рубен Гургенович
Мать
Аревян (Агафонова) Светлана Николаевна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец:
Аревян Рубен Гургенович
Мать:
Аревян Светлана Николаевна
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